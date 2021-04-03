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Kayseri'de yol kenarında 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu

Kayseri'de yol kenarında 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu
Kayseri'de yol kenarında 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.

Kayseri'de yol kenarında 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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