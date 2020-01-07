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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Malatya karayolu üzerinde ilçeye bağlı Olukkaya mevki'inde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Ayrıca soğuktan etkilenen yolcuların da ambulanslarla olay yerinden nakledilmesi devam ediyor.
Kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Alparslan Ötüken - Turan Bulut

 

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