Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, fabrikaya işçi taşıyan 38 P 0793 plakalı servis, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, yaralı 22 kişi itfaiye ve AFAD yardımı ile minibüsten çıkarıldı. Ambulanslarla şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören bir vatandaş, olay anını anlatarak, "Kaza yapan servis önümüzden gidiyordu. Bir anda fren yapınca kaydı. Araç düzelince bir kez daha fren yaptı. Sonra kontrolü kaybetti ve araba takla attı. Bizde elimizden gelen yardımı yaptık ve ekiplere haber verdik" dedi. Minibüs çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç



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