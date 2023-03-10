Kayseri'deki deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05:28'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Deprem anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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