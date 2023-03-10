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Kayseri'deki deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı

Kayseri'deki deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı
Kayseri'deki deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı

Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, raflardaki ürünler yere saçıldı.

Kayseri'deki deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı - Tıkla İzle

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05:28'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Deprem anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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