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Kayseri'deki feci kaza: Yanarak can verdiler!

Kayseri'deki feci kaza: Yanarak can verdiler!
Kayseri'deki feci kaza: Yanarak can verdiler!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halinde duran otomobile çarpması sonucu hem otomobil hem de kamyon yandı. Feci kazada yanan otomobilin içerisindeki 2 kişinin cansız bedeninin ardından bir çocuğa ait olduğu düşünülen yanmış ceset de tespit edildi.

Kayseri’deki feci kaza: Yanarak can verdiler! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede otomobilin içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 yanmış ceset bulundu.

Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altına giren otomobilin arkasında yapılan incelemede çocuğa ait olduğu değerlendirilen bir ceset daha bulundu. Ekiplerin olay yeterindeki incelemeleri sürüyor.

Ali Göç - Turan Bulut
 

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