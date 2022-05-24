Kayserigaz'dan güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı eğitimleri

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, SOCAR Gönüllüleri Eğitim Takımı olarak okullarda ‘Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanımı' eğitimleri verdi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda 2021-2022 dönemi için tamamlanan interaktif eğitimler, 3 ilçede, 13 okulda yüz yüze olmak üzere 9 gönüllü eğitmen tarafından verildi. Kayserigaz çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri, ilk ve ortaokul seviyesinde 60 sınıfta yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştı. Eğitim sonunda öğrencilere Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanımı ile ilgili broşür dağıtıldı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yapıldı

Verilen bilgiye göre, şirket çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri, topluma ve tüm canlılara yönelik fayda oluşturma odağında eğitim, çevre, sağlık, spor, hayvanları koruma ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal faaliyetler olmak üzere 6 gönüllülük takımdan oluşuyor. Gönüllülerin tüm faaliyetleri Birleşmiş Milletler'in (BM) ‘Yerel Hareketlerle Küresel Amaçlara' yaklaşımıyla örtüşüyor. Güvenli Doğal Gaz Kullanımı eğitimleri faaliyetleri ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Nitelikli Eğitim'e hizmet ediyor.