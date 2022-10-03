Kayserili şehide son görev

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece saatlerinde trafik kazasına müdahale ettikleri sırada başka bir otomobilin çarpması ağır yaralanan 42 yaşındaki Uzman Jandarma Hüseyin Cerit, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Jandarma Cerit, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyük Karamanlı Mahallesi'nde İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta zorlanan şehidin kardeşlerini İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı teselli etti.



Ali Göç - Mükremin Kaya



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