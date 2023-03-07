Kayserililer depremlerin ardından akşamı parklarda geçiriyor

Kayseri'de merkez üssü İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi olan 4.7, 4.4, merkez üssü Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi olan 4.3'lük depremler paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar havanın kararmasıyla evlerine girmedi. Parklara akın eden vatandaşların bazıları da araçlarında zaman geçirdi. Tedbir almak için parklara geldiklerini söyleyen vatandaşlar, daha sonra evlerine geçeceklerini belirtti.

Ali Göç



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