Kayseri'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı işini 'Aşkla' yapıyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 4 ay önce göreve başlayan ve Kayseri'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı unvanını taşıyan Jandarma Teğmen Esma Sayıcı, göreve başladığı ilk günden bu yana ilçeye kadın elini değdirdi. Jandarmanın sorumluluk sahasında vatandaşlarla iyi ilişkiler kuran Sayıcı, ilçe jandarma komutanlığı olarak yaptıkları projelerle de ilçeye katkı sunuyor.

Yaptıkları çalışmaları İhlas Haber Ajansı'na anlatan Jandarma Teğmen Esma Sayıcı, konuşmasına 2017 yılında Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut'u anarak başladı. Sayıcı, "2005-2007 yılları arasında Jandarma teşkilatında ilk defa Ankara-Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan ve 2017'de Şırnak Şenoba da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut gibi, Jandarma Genel Komutanlığının bir kadın subayı olarak Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmam, beni hem onurlandırmış, hem de duygulandırmıştır. Buradan kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Mesailerinin insanla başladığını ve insanla bittiğini söyleyen Sayıcı, "Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı olarak ilk hedefimiz, sorumluluk, bölgemizde emniyet ve asayiş hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesidir. Devletimizin gücünü ve güven duygusunu, bölgemizin her köşesinde hissedilmesini sağlamak. Değişen güvenlik anlayışına uygun olarak vatandaş odaklı bir yaklaşımla vatandaşlarımızın kendilerini her zaman huzur ve güven içerisinde hissedebileceği bir ortamın oluşumunu sağlamaktır. Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de dahil olmak üzere, doğusundan batısına yurdun her köşesine yayılmış olan jandarma teşkilatında, hangi rütbe ve görevde olursa olsun jandarma personelinin mesaisi insanla başlar, insanla biter. Yaptığımız çalışmalarla, devriyelerimiz esnasında karşılaştığımız vatandaşlarımızın sorularına yanıtlar verilerek, yardım edilmesi ve vatandaşlarımız ile birebir 24 saat temas ve iletişim halinde bulunarak en temel, insani yaklaşımlarla kollu personelimizin önce iyi bir insan daha sonra iyi bir vatandaş ve daha sonra iyi bir jandarma personeli olarak halkın gönlüne girilmesi hedeflenmektedir. Çünkü biliyoruz ki günümüzde kolluk güçlerinin başarısı, halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği ve suç önlemede halktan alınan yardım ve desteğin oranı ile ölçülmektedir. Bizler jandarma personeli olarak, kendimizi vatandaşların yerine koyarak, onları anlamak ve insani değerlerimizi ön plana alan bir yaklaşım ile saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan kolluk kuvveti olarak çalışmaktayız. Çalışmalarımız sonucunda, jandarma ile vatandaş arasında son derece sağlam köprülerin inşa edildiğini görmekteyiz" diye konuştu.

İlçede kadınlara yönelik de çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Jandarma Teğmen Esma Sayıcı, "Komutanlığımız sorumluluk alanında bulunan tüm kadınlara ulaşmak, jandarmanın yanlarında olduğunu hissettirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, mahallelerde kurulan pazarlarda tezgah açan kadınlarımızdan, aracı ile seyir halinde olan kadınlarımıza kadar her fırsatta 6284 Ailenin korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında, şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetleri icra ediyor ve broşür dağıtıyoruz. Böylece kadınlarımızın şiddet karşısında yalnız olmadıklarını kendilerine hissettirmek istiyoruz. Ayrıca kadına şiddetle mücadelede etkin olan kurumlar hakkında da kendilerini bilgilendiriyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza daha güvenli eğitim öğretim ortamı sunmak, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadı ile okullarda ‘Kişisel güvenlik ve Suçtan korunma' konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. Günümüzde şiddetin cinsiyet ayrımı güden bir yaklaşımla kadına yönelmiş hali, özellik arz eden ve özel yöntemiyle mücadele edilmesi gereken bir olgudur. Bu konuya ilişkin uluslar arası ve ulusal boyutta bilinçlenmenin ve mücadelede kararlılığın önemi olduğunu biliyoruz. Bizlerde kadınlarımızın ve çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet, istismar gibi kötü eylemleri engellenmek adına hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklımıza gelecek müdahale uygulaması olan, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında bilgilendirme yapıyoruz ve kadınlarımızın uygulamayı cep telefonlarına indirmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bundan sonra yapacakları projelerle ilgili de konuşan Esma Sayıcı, "Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı olarak ana projemiz kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı tüm vatandaşların kendilerini her zaman huzur ve güven içerisinde hissedebileceği bir ortamın oluşumunu sağlamaktır. Yürüttüğümüz projeler kapsamında günümüzün hastalığı olan C-19 hakkında bilinçli hareket etmelerini sağlamak adına broşürler dağıttık. Halkın sürekli girip çıktığı market, cami gibi alanlara tedbirler ve alınması gereken önlemlerle ilgili yazılar fişler astık. Bundan sonra yapacağımız faaliyetler arasında ise sorumluluk sahamızda bulunan bir okulumuzda henüz kütüphane yok. Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bizlerde kendi imkanlarımız ve halkımızın desteği ile bir kütüphane inşa etmeye karar verdik. Kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek adına bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik. Açılışı 14 Haziran jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde yapacağız. Kayseri'nin bir çok bölgesinde olduğu gibi Kayseri'de de ormanlık alan bir hayli dar. Bizler de doğaya nefes olmak adına, ağaçlandırma faaliyeti icra edeceğiz. Jandarma dosta güven, düşmana korku verir" dedi.

Ali Göç - Eren Kan