Kayserispor 10 maç sonra yenildi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada 10 hafta sonra kaybetti. Ligin 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar müsabakayı 2-1 yenik tamamladı. Bu sezon sahasında 14 maça çıkan Kayserispor, son olarak ligin 7.haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kayserispor, 10 maç sonra Alanyaspor'a aynı skorla mağlup olarak iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Kayserispor'un sahasında oynadığı 14 maç ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Adana DS 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Kayserispor-Göztepe 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Kayserispor-Sivasspor 3-0

Kayserispor-Altay 1-0

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Kayserispor-Giresunspor 2-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Yüksel Yıkılmaz