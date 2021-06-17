Kayserispor 101 milyon TL harcayabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Hes Kablo Kayserispor'a verildi.

En çok harcama limiti alan Galatasaray için yüzde 25 sapma ile birlikte 437 milyon 480 bin TL belirlenirken Hes Kablo Kayserispor için yüzde 25'lik sapma oranı ile 81 milyon 102 Bin TL harcama limiti belirlendi.

Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor, Altayspor ve Giresunspor için 116 milyon 218 bin TL (yüzde 25 sapma ile 145 milyon 273 Bin TL) harcama limiti belirlendi. Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ise 309 milyon 158 bin TL (Yüzde 25 sapma ile birlikte 386 Milyon 447 Bin TL) limit verildi.

Yüksel Yıkılmaz

