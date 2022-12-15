Kayserispor 1,5 Milyon TL ceza aldı

Son yılların en önemli sportif başarısına imza atan ve bir yandan da ekonomik çıkmazdan ötürü sıkıntılar yaşayan Kayserispor, PFDK tarafından 6 maçta cezalandırıldı. Bu cezalar neticesinde sarı kırmızılı kulübe 1,5 Milyon TL para cezası verildi. Kayserispor ligin ilk 14 haftasında en çok para cezasını usulsüz seyirci almaktan aldı. Kayserispor'un PFDK'dan yemiş olduğu 1 milyon 481 bin 500 TL'lik cezanın 856 bin TL'sini usulsüz seyirci almaktan yedi. Kayserispor, usulsüz seyirci almaktan ötürü Giresunspor maçında 400 bin TL, Galatasaray ile oynanan maçta 256 bin TL ve Konyaspor maçında 200 bin TL para cezası aldı.

Kayserispor Kulübü, Konyaspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87 bin 500 TL, Trabzonspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL, Galatasaray maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50 bin TL, misafir takım taraftarlarının tahliye kapısından kontrolsüz bir şekilde tribüne alınarak statüye aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56 bin TL, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL, Adana Demirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL, Gaziantep FK maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası aldı.

Yüksel Yıkılmaz



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