Kayserispor 20 maçta 14 gol attı

Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 20 maçta rakip ağlara 14 gol atabildi. Sarı Kırmızılı ekip, ligin ilk yarısının en az gol atan takımı oldu.
21 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor atına en çok gol atan isim Pedro Henrique oldu. Brezilyalı isim 4 gole imza koyarken Denis Alibec, Wilfried Kanga ve Dimitrios Kolovetsios da 2'şer gol attı. Zoran Kvrzic, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği, kendi kalesine) 1'er gol attılar.
Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Pedro Henrique :4 gol
Denis Alibec: 2 gol
Wilfried Kanga: 2 gol
Dimitrios Kolovetsios: 2 gol
İlhan Parlak: 1 gol
Zoran Krvzic: 1 gol
Gustavo Campanharo: 1 gol
Arda Kızıldağ: 1 gol