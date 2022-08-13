Kayserispor 3 puanı tek golle aldı!

3. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso, topu Jensen'in solundan ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.
43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
48. dakikada İbrahim ceza alanı içerisinden sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
65. dakikada Ethemi'nin sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.
69. dakikada sol kanattan Topalli'nin ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarı gitti.
74. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Gavranovic'in şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada sol kanattan Melih'in ortasında ceza sahası içinde Topalli'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
90+4. dakikada Ramazan'ın pasında Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzanıp topu çeldi.
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan
Kayserispor: Bilal Bayezit, Onur Bulut, Lionel Carole, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci (Bernard Mensah dk. 67), Emrah Başsan, Miguel Cardoso (Yaw Ackah dk. 84 ?) Gökhan Sazdağı (Ramazan Civelek dk. 56), Mario Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 83 ?)
Yedekler: Cenk Gönen, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
İstanbulspor: David Jensen, Tuncer Aksu, Mehmet Yeşil, Ferhat Yazgan (Muammer Sarıkaya dk. 58), Kristal Abazaj (Valon Ethemi dk. 58), İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Kağan Bağış dk. 67), Okan Erdoğan (Patrick Ebert dk. 86 ?), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli
Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldın Cajic, Emir Gültekin, Yusuf Ali Özer, Michael Ologo Inainfe, Miray Bağış
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Gol: Miguel Cardoso (dk. 3) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Yaw Ackah (Kayserispor), Duhan Aksu, Ali Yaşar (İstanbulspor)
Yüksel Yıkılmaz