Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

Maçtan dakikalar

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan'ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen'in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah'ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada Kemen'in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1

53. dakikada Kasımpaşa atağında sol taraftan Ben Ouannes'in ortasında Bahoken iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal, kucağına gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

57. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Esseric'in yerden sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kalenin sağından kornere çeldi.

85. dakikada Kayserispor atağında ileri atılan uzun pasta sol tarafta topla buluşan Mensah, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Tirpan'ın yakın direkten kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic (Aytaç Kara dk. 79), Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Mamadou Fall (Ahmet Engin dk. 79), Celina (Petretta dk. 66), Bahoken (Ali Demirel dk. 71)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Turgay Gemicibaşı

Teknik Direktör: Şenol Can

Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Ali Karimi dk. 77), Ramazan Civelek (Gökhan Sazdağı dk. 63), Michel Kemen, Bernand Mensah, Cardoso (Carlos Mane dk. 77), Mame Thiam(Mustafa Pektemek dk. 89 ?)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Eray Özbek, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Mame Thiam (dk. 43) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Sadık Çiftepınar (Kasımpaşa) Hosseini (Kayserispor)

Yunus Kılıç - Bozhan Memiş - Samet Yalçın



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