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Kayserispor 4 gün izinli

Kayserispor 4 gün izinli
Kayserispor 4 gün izinli

Hes Kablo Kayserispor, demir Grup Sivasspor maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Önümüzdeki hafta sonunu maç yapmadan BAY olarak geçecek olan sarı kırmızılılar, 4 gün izin yapacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Sivasspor maçı sonrasında takıma 4 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü start verecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk 5 haftalık bölümünü 2 galibiyet 3 yenilgi ile tamamladı.

Yüksel Yıkılmaz
 

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