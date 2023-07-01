Kayserispor 6 Temmuz'da topbaşı yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2022-2023 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 6 Temmuz Perşembe günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de başlayacak olan sarı kırmızılıların ardından kamp programı belli olacak.
Yüksel Yıkılmaz
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