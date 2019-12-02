Kayserispor Adebayor ile yolları ayırdı

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık yaşandı. Sezon başında transfer edilen Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı. Adebayor, Beşiktaş maçı ile birlikte sarı-kırmızılı forma ile son maçına çıktı.

Beşiktaş maçı öncesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile İstanbul'da bir araya gelen Togolu futbolcu, sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve Teknik Direktör Bülent Uygun ile görüşen başkan Berna Gözbaşı, tekrar bir araya geldiği Adebayor'un isteğine onay verdi.

Kayserispor kulübü ile Emmanuel Adebayor, hazırlanan protokole imza attı. Kayserispor kulübü, Adebayor'un bonservisi ücretsiz vermeyi kabul etti. Adebayor da, tüm alacaklarından vazgeçerek "Alacağım yoktur" imzasını atarak ayrılığını tescilledi. Sarı-kırmızılılar, devre arası gelmeden ilk ayrılığını yaşamış oldu.

Adebayor, Beşiktaş maçı sonrasında da, "Kulüpte büyük sorunlar yaşadık. Bugün benim için son maç oldu. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen birisiyim. Ayrılmam gerektiğine inandığım için bu kararı aldım. Başkan ile oturup konuştuk ve bu kararı aldık. Sözleşmemi feshediyorum" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Adebayor, geride kalan 13 haftada 8 maça çıktı ve 2 gol attı. Deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında penaltıdan 1 gol atan Adebayor, son maçında da Mensah'ın ortasında kafa vuruşu ile Beşiktaş ağlarına golünü attı. Adebayor'un bir de asisti bulunuyor. Adebayor 13 haftada 8 maçta 671 dakika oyunda kaldı.

Adebayor: “Kalbim her zaman bu kulüple kalacak”

Kayserispor formasıyla son maçına Beşiktaş karşısında çıkan Emmanuel Adebayor karşılaşmanın ardından konuştu. Fiziksel olarak Kayserispor'dan ayrıldığını söyleyen golcü oyuncu, “Ama kalbim her zaman bu kulüple kalacak” diye konuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Kayserispor'da Emmanuel Adebayor'la yollar ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, bu kararı almanın zor olduğunu belirterek, “Böyle kararlar çok zor olur ve benim için de çok zordu. Önemli bir karardı, hayatımın en önemli kararlarından birisiydi. Bu takıma geldiğim günden beri, enerjimi ve isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim. Ama bazen kafanızda bazı sorunlar olur, ailenizi düşünürsünüz ve gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir. Bu kararlar da ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak burada devam etmeme kararı aldım. Fiziksel olarak buradan ayrılma kararı alsam da, kalbim her zaman bu takımda kalacak” diye konuştu.

“Ailemle vakit geçirmek istiyorum”

Futbolda böyle durumların her zaman olabileceğini söyleyen Adebayor, “Benim kafamı toparlayıp geleceğe bakmam gerekiyor. Türkiye defterini kapattım ya da kapatmadım diyemem, hayatta her şey olabilir. Benim biraz dinlenip ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Burada 3 harika yıl geçirdim ve 3 yılın sonunda, Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi bir lig var. Şu an için anlaştığım bir takım yok. Ülkeme gidip çocukluk arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirmeyi düşünüyorum. Kafamı toparlamak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yüksel Yıkılmaz - Bozhan Memiş

