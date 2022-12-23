Kayserispor, Antalyaspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu Kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Yukatel Kayserispor Kulübü adına Basın Sözcüsü Samet Koç katıldı. 3. Eleme Turunda Iğdır FK, 4. Eleme Turunda Sivas Belediyespor'u ve 5. Eleme Turunda Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Yukatel Kayserispor, son 16 turunda Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor oldu. Son 16 Turu maçları 17,18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya Stadyumu'nda oynanacak. 16 takım son 8'e kalma mücadelesi verecek.

Yüksel Yıkılmaz





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