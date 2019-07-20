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Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld’ta sürdüren Kaysersipor, sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depoladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya Seefeld kampını bu sabahki yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Çalışmada iki gruba ayrılan takımda kaleciler, ayrı alanda idmanı tamamladı. Öte yandan taraftara da açık yapılan idmanda gurbetçi vatandaşlar önce antrenmanı izledi ardından da futbolcularla fotoğraf çekildi.
Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşamki çalışmasını saat 18.00'de yapacak ve yarın da Avusturya Tirol Eyaletinin Volders kasabasında saat 18.00'de İspanya'nın SD Eibar takımıyla bir hazırlık maçına yapacak.

Mehmet Emin Avcı
 

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