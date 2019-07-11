Kayserispor Aymen Abdennour'u transfer etti

Spor Toto Süper Lig Kayserispor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda İspanyol ekibi Valencia ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi fesheden Tunuslu futbolcu Aymen Abdennour'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki defans futbolcusu ile 1+1 yıllık sözleşme yapılacak.

Futbol kariyeri boyunca 185 maça çıkan ve 4 kez gol sevinci yaşayan Abdennour, 2009-2010 sezonunda Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de (8 maç) forma giydi. Bir sezon sonra Tunus'un Etoile Sahel takımına transfer olan Aymen Abdennour, sonraki sezon ise Fransa'nın Toulouse takımına geçti ve 3 sezon bu takımın formasını terletti. İki sezon da Monaco'da futbol oynayan Abdennour, sonrasında İspanya'nın Valencia takımı ile anlaştı. Valencia formasını 2 sezon giyen Abdennour tekrar Fransa'ya dönerek Marsilya takımında 2 sezon oynadı. Geride kalan sezon Marsilya II takımında sadece 6 smaça çıktı ve 445 dakika oyunda kaldı.

Abdennour, Tunus Milli Takımı'nda da 31 maçta görev alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yüksel Yıkılmaz