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Kayserispor Başkanı Bedir aday değil

Kayserispor Başkanı Bedir aday değil
Kayserispor Başkanı Bedir aday değil

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir görevi devam ettirmeme kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Seçimli Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir, aday olmadığını açıkladı. 

Başkan Erol Bedir, açıklamasında "29 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda şu an için başkan adayı değilim" dedi. 

Başkan Erol Bedir, "Aday arıyoruz. Başka bir yönetim bulabilir miyiz diye arayıştayız. Kayserispor ortada kalmaz tabii ama herkesin kendi işleri var. Ben bu dönem başka bir grubun gelmesi yönünde istekliyim. Şu an çalışıyoruz ama hali hazırda bir durum yok. Eğer bir ekip gelecekse maddi manevi destek veririz. 29 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda şu an için başkan adayı değilim. Benim devam etmem yönünde destek de var. Gurur duyuyorum bununla. Zor bir süreç. Kayserispor'u iyi bir yere getirdik. Ekonomik durumumuz da belli. Umarım güzel günler olur” dedi.  

Yüksel Yıkılmaz

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