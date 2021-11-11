Kayserispor Başkanı PFDK'ya sevkedildi

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamadan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada “Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 7 Kasım 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı paylaşımda, "En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı bugün sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız. Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz" cümleleri kurmuştu.



Yüksel Yıkılmaz

