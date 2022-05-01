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Kayserispor- Beşiktaş Canlı Anlatım

Kayserispor- Beşiktaş Canlı Anlatım
Kayserispor- Beşiktaş Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

KAYSERİSPOR 1-2 BEŞİKTAŞ

Maçtan dakikalar 

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına Ghezzal geçti. Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan, ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

20. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı oyuncunun vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam ceza sahasına girerken Welinton'la mücadele etti. Bu pozisyonda meşin yuvarlak Welinton'un eline çarpınca Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thiam fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 1-0

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan'ın pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Kemen, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak Ersin'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Atiba'da kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Atiba, arka direkteki Rıdvan'a ortaladı. Genç oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada orta sahada topla buluşan Emirhan İlkhan, ceza sahası önüne kat edip uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Lung son anda uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

75' Beşiktaş N'Koudou'nun golüyle öne geçti!Gol - Georges-Kevin N'Koudou

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Kayserispor: Lung, Onur, Hoseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

Yedekler: Bilal, Uğur, Emre, Campanharo, İbrahim, Emrah, Cardoso, İlhan, Gökhan, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Pjanic, Necip, Kenan, Kerem, Güven, Emrecan, Alex

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Gol: Thiam (dk. 22 pen.) (Kayserispor)

Sarı kart: Welinton (Beşiktaş)

 

 

İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Pozisyon45'Emirhan'ın ceza sahasında etkili şutunda Lung topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Pozisyon45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi!
Pozisyon36'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Atiba'nın ceza sahası sağından ortasında arka direkte bomboş durumda olan Rıdvan'ın volesinde top yandan dışarı gitti.

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