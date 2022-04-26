Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 35.haftasında Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu.
1 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri bugün saat 11:00'de satışa çıkarılacak. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları 40 TL ile 150 TL arasında değişiyor.
Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 40 TL
Kuzey tribün bileti: 40 TL
Doğu üst tribün bileti: 70 TL
Doğu Alt tribün bileti: 100 TL
Batı Alt tribün bileti: 120 TL
Batı Balkon tribün bileti: 150 TL
Yüksel Yıkılmaz