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Kayserispor- Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

Kayserispor- Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Kayserispor- Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Yukatel Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

KAYSERİSPOR 0 - 2 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Campanharo'nun hatasıyla topu ceza sahasında önünde bulan Redmond, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Redmond'un pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Masuaku'nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
36. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mane, aşırtma vuruş denedi ancak kaleci Mert gole izin vermedi.
41. dakikada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cenk, topu Tayfur'un önüne indirdi. Tayfur'un sağ çaprazdan sert vuruşunda Hosseini topu çizgiden çıkardı.
43. dakikada Redmond'un ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Mane, Gökhan
Yedekler: Bilal, Arif, Ethem, Ackah, Emrah, İlhan, Ramazan, Karimi
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Muleka, Redmond, Tayfur, Cenk
Yedekler: Ersin, Berkay, Aboubakar, Dele Alli, Atiba, Emrecan, Kerem, Necip, Welinton, Umut
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Redmond (dk. 2), Salih (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Mensah, (Kayserispor), Saiss, Redmond (Beşiktaş)

Turan Bulut - Mükremin Kaya - Yüksel Yıkılmaz
 

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