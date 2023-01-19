Kayserispor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Kayseri'de Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı İstanbul Bölgesinden hakem Mete Kalkavan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Mete Kalkavan'a bu zorlu maçta Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Maçın 4. hakemi olarak ise Zorbay Küçük belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak. Mete Kalkavan bu sezon Yukatel Kayserispor'un ilk maçını yönetecek.

22 Ocak 2023 Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadymu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yüksel Yıkılmaz



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