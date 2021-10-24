Kayserispor beşinci mağlubiyetini aldı

Ligin 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 2-0'lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 10. maçında 5. yenilgisini aldı. 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 11 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Altay'a 3-0, ligin 5. haftada deplasmanda Hatayspor'a 2-1, ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1, ligin 9.haftasında Alanyaspor'a 6-3 ve ligin 10.haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar mağlup olduğu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Yüksel Yıkılmaz