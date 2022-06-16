Kayserispor, Çağdaş Atan'ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan oturdu. Sarı-kırmızılı kulüp, genç teknik adam ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan 'Hoş geldin Çağdaş Atan' başlıklı paylaşımda, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun" denildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, sosyal medya hesabından Çağdaş Atan'a, "Hoş geldin büyük Kayserispor camiasına" paylaşımı yaptı.

Çağdaş Atan: "Hayalimiz, bütçelerden büyük"

Kayserispor ile söz kesen ve hafta sonu Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak olan Teknik Direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı takımı başarıya taşımak için çok çalışacağını söyledi. Sosyal medya hesabından Kayserispor camiasına seslenen Çağdaş Atan, sergilenecek futbol ile herkesin takdirini kazanmak istediklerini ve Kayserispor'u başarıya taşıyacaklarına inandıklarını söyledi. Çağdaş Atan, "Beş yıl sonra yeniden Kayseri'ye, Büyük Kayserispor camiasına, bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu yaşıyorum. Başkan Berna Gözbaşı'nın vizyonu doğrultusunda, mevcut kadromuz üzerine artı değer katmak ilk hedefimiz. Farkımızı oyunumuzla yapacağız. Hedefimiz, oynayacağı futbolla Kayserispor'u ligde benzersiz bir takım haline getirmek, tarafsız futbolseverlerin dahi kalbini kazanmak. Söz veriyorum ki çok çalışacağız ve Kayseri şehrini sahada hak ettiği gibi temsil edeceğiz. Hayalimiz, bütçelerden büyük" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan'ın kariyeri

29 Şubat 1980 İzmir doğumlu olan Atan, futbolculuk kariyerinde Marmarisspor, Altay, Denizlispor, Beşiktaş, Trabzonspor, Cottbus, Basel, Mersin İdman Yurdu, Akhisar Belediyespor, Gaziantep Büyükşehir ve Manisaspor formaları giydi. 401 maça çıktı ve 19 gol atarken, 119 kez sarı kart, 8 kez de kırmızı kart gördü. 2 kez de A Milli Takım forması giydi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev aldı. Antrenör olarak çalıştı. Sergen Yalçın'ın Kayserispor'un teknik direktörlüğü döneminde de görev yapmıştı. Teknik direktör olarak Alanyaspor'da çalıştı. 2020-2021 sezonunda Alanyaspor ile 40 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. 45 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. 2021-2022 sezonunda Alanyaspor ile çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi almış sonrasında görevi bırakmıştı.

Yüksel Yıkılmaz

