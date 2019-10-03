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Kayserispor Çakır ile gülemiyor

Kayserispor Çakır ile gülemiyor
Kayserispor Çakır ile gülemiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği 34 maçta sadece 7 kez kazandı.

FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.
Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:

Kayserispor-Konyaspor 0-2

Kayserispor-Galatasaray 1-3

Beşiktaş-Kayserispor 2-2

Adanaspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Antalyaspor 0-1

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Beşiktaş-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Galatasaray 2-4

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

Gaziantepspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Orduspor 0-0

Galatasaray-Kayserispor 3-0

Antalyaspor-Kayserispor 3-0

M.Başakşehir-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Galatasaray 0-2

Gaziantepspor-Kayserispor 1-2

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 4-1

Kayserispor-Sivasspor 2-2

Trabzonspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Denizlispor 3-0

Kayserispor-Sivasspor 0-0

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 4-1

M.Başakşehir-Kayserispor 1-1

Denizlispor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Osmanlıspor 3-3

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Ankaragücü 1-2

Kayserispor-Denizlispor 2-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Antalyaspor 1-1

Kayserispor-Elazığspor 1-1

Yüksel Yıkılmaz

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