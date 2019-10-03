Kayserispor Çakır ile gülemiyor

FIFA'nın ve TFF'nin gözde hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar 34 kez İstikbal Mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 14 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.
Cüneyt Çakır, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı 18 müsabakada düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı takım, 4 kez kazanırken 7 kez beraberlik aldı 7 kez de yenildi. Çakır'ın yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:
Kayserispor-Konyaspor 0-2
Kayserispor-Galatasaray 1-3
Beşiktaş-Kayserispor 2-2
Adanaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Antalyaspor 0-1
Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
Beşiktaş-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 2-4
Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1
Gaziantepspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Orduspor 0-0
Galatasaray-Kayserispor 3-0
Antalyaspor-Kayserispor 3-0
M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Galatasaray 0-2
Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Sivasspor 4-1
Kayserispor-Sivasspor 2-2
Trabzonspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Denizlispor 3-0
Kayserispor-Sivasspor 0-0
Konyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 4-1
M.Başakşehir-Kayserispor 1-1
Denizlispor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Osmanlıspor 3-3
Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Ankaragücü 1-2
Kayserispor-Denizlispor 2-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Antalyaspor 1-1
Kayserispor-Elazığspor 1-1
Yüksel Yıkılmaz