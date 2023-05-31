Kayserispor, Cenk Gönen ile devam etmeyecek

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor Kulübü, kaleci Cenk Gönen ile sözleşme yenilenmeme kararı alındı. Sarı kırmızılı kulüp yönetimi, Alanyaspor maçındaki performansı ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine 35 yaşındaki file bekçisi ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Kendisine sözleşme yenilenmeyeceği tebliğ edilen Cenk Gönen, ligin kalan maçlarında kadroya alınmayacak. 2 sezondur Kayserispor forması giyen Cenk Gönen, 14 maçta görev alırken bin 176 dakika sahada kaldı.

Yüksel Yıkılmaz



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