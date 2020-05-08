İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı

Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı
Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da CoronaVirüs test sonuçları belli oldu.

Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig için hazırlıklarına başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 test sonuçları belli oldu. Çarşamba günü ikinci kez CoronaVirüs testinden geçen sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları çıktı. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'da bu test sonuçları neticesinde antrenmanlara tedbirli olarak start verilecek.

Yüksel Yıkılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.