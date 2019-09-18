İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.haftasında 21 Eylül 2019 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 17.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını Hüseyin Göçek çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Haftanın kritik müsabakasında VAR Hakemi Ali Palabıyık olurken AVAR Hakemi ise Serkan Olguncan oldu.

Yüksel Yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.