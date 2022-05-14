Kayserispor dört maç sonra kazandı!

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

11. dakikada Emrah'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Yasir'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.

45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan'a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Yasir'in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (3-0)

78. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

Yukatel Kayserispor: Cenk, Ramazan (Arif dk. 61), Kolovetsios, Uğur, Yasir (Kemen dk. 76), İbrahim (Abdulkadir dk. 46), Campanharo, Emrah (Hayrullah dk. 46), Gökhan, Mustafa (Mane dk. 46), İlhan

Yedekler: Lung, Bilal, Emre Demir, Carole, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yeni Malatyaspor: Ahmet, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Rahman (Berat Mert dk. 84 ?), Atakan (Erşan dk. 84 ?), Mert (Emircan dk. 84 ?), Umut (Haqi dk. 74), Kerem (Burak dk. 57), Tetteh

Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Berat Yaman, Muhammed,

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45), Hayrullah (dk. 72) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo (Kayserispor), Atakan, Tetteh, Rahman (Yeni Malatyaspor)

Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz

