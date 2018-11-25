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Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile devam dedi

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile devam dedi
Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile devam dedi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da yönetim, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile ilgili devam kararı aldı.

Alanyaspor maçı sonrasında Kayseri'ye moralsiz dönen Kayserispor'da yönetim gün boyu Kadir Has Tesisleri'nde toplantıdaydı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, önce yönetimi ile görüşerek futbolcuların fikrini soracağını beyan etti. Ardından kulüpteki odasında tek tek futbolcular ile görüşen Başkan Bedir, sonrasında çıkan sonucu yöneticileri ile paylaştı.

Saat 18.30 gibi Kadir Has Tesisleri'nde ikinci kez gerçekleştirilen Kayserispor Yönetim Kurulu toplantısında, yöneticilerine "Futbolcular hiç bir hocanın gitmesini istemiyor. Biz de buna uyalım. En azından devre arasına kadar 4 maç var. Bu 4 maçın neticesine göre tekrar değerlendiririz" görüşünü paylaştı. 

Böylece Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında istifası gündeme gelen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yola devam etme kararı aldı. Bu karar teknik heyet ve futbolculara da sözlü olarak tebliğ edildi.  

Yüksel Yıkılmaz

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