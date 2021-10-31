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Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti
Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Bertolacci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

32. dakikada Emrah Başsan'ın ortasına ceza alanında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

54. gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Kolovetsios'un vuruşunda topu kaleci çıkardı.
64. dakikada serbest vuruşta topu başına geçen Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

74. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada Biglia'nin serbest vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı çıkardı.

90+3. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay

Kayserispor: Lung, Carole (Cardoso dk. 71), Majit, Kolovetsios, Onur, İbrahim, (İlhan Parlak dk. 61) Campanharo (Mane dk. 86 ?), Kemen, Emrah (Gökhan dk. 86 ?), Thiam, Gavranovic

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner Erkin (Ahmed Musa 90+1 ?), Zukanovic, Burak, Luckassen, Biglia, Emre Mor (Jure Balkovec dk. 66), Bertolacci (Kerim Frei dk. 79), Jimmy Durmaz (Aksel dk. 79), Borini, Pesic (Karamoh dk. 79)

Yedekler: Utku, Efe, Tunay Torun, Vato, Adnan

Teknik Direktör: Francesco Farıolı

Goller: Bertolacci (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Gavranovic (dk. 74), Thiam (dk. 90+3) (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Luckassen (dk. 60) (Fatih Karagümrük), Onur Bulut (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Biglia, Viviano, Borini (Fatih Karagümrük), Kemen (Kayserispor)

Ali Göç - Eren Kan
 

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