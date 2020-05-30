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Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor...

Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren ve kalan son 8 haftada bir birinden önemli müsabakalara çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da gözler lige çevrildi. 12 Haziran Cuma günü 27.haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Sarı-Kırmızılılar hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Bugün sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depolayan Hes Kablo Kayserispor'da akşam yapılacak olan taktik antrenman ile çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Sarı-Kırmızılı takımda ülkesinde bulunan Portekizli futbolcu Miguel Lopes dışında eksik isim bulunmuyor

Yüksel Yıkılmaz
 

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