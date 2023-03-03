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Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak

Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak
Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarı maça alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarının alınması ile ilgili olarak Kayseri 2. Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Karara göre, müsabakaya Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
Sarı-lacivertliler dün Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtığını duyurmuştu.

Yüksel Yıkılmaz

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