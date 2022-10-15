Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bugün 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Serkan Tokat eşlik edecek.

Yüksel Yıkılmaz



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