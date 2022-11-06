Kayserispor, Gaziantep'e evinde ilk yenilgisini tattırdı

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Maxim'in sol kanattan ortasına Sagal'ın yaptığı kafa vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal'de kaldı.

11. dakikada rakip ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Kitsiou'nun yerden sert şutunu kaleci Bilal tuttu.

14. dakikada Sagal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dündü.

18. dakikada rakip savunmanın hatasıyla topu önünde bulun Cardoso'nun şutu kaleci Günay'da kaldı.

29. dakikada savunma arkasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Gavranovic'in sağ köşeye vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası içerisinde Furkan'ın vuruşu sonrası savunmadan seken topu tamamlayan Kitsiou'nun dokunuşu yan direkten döndü.

41. dakikada Kolovetsios'un savunma arkasına pasında rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

46. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Furkan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşu üstten auta çıktı.

52. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Furkan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

58. dakikada Kayserispor'un sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunu kaleci Günay'da kaldı.

60. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Gavranovıc'ın kafa vuruşu yan direkten döndü.

62. dakikada ceza yayı üzerinden meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutu üstten az farkla auta çıktı.

65. dakikada Maxim'in ceza sahası içi sağ çaprazından tehlikeli şutu savunmadan sekerek üstten kornere çıktı.

67. dakikada ceza sahası sol çaprazından Furkan'ın sağ alt köşeye plase vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çeldi.

82. dakikada Kemen'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki Emrah'ın penaltı noktasına pasına tek vuruş yapan Ramazan, topu filelerle buluşturarak konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 1-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Marko Jevtovic, Alexander Merkel, Furkan Soyalp (Abdulkadir Parmak dk. 78), Angelo Sagal (Tomas Pekhart dk. 63), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Lazar Markovic dk. 86 ?)

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosça, Valmir Veliu, Tomas Pekhart, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Y.Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majed Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Campanharo (Ali Karimi dk. 71), Gökhan Sazdağı (Emrah Başsan dk. 78), Kemen, Bernard Mensah (Ramazan Civelek dk. 86), Mıguel Cardoso (Mame Thiam dk. 71), Marıo Gavranovic (İlhan Parlak dk. 86 ?)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, Talha Sarıaslan, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Furkan Soyalp (dk. 52) (Gaziantep FK) Kemen (dk. 41), Ramazan Civelek (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Figueiredo, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK) Gökhan Sazdağı, Cardoso, Hosseini, Carole (Kayserispor)

Said Vakkas Yağcı



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