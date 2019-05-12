Kayserispor geri döndü!

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol taraftan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topa karambolde son dokunan Hajradonovic büyük bir tehlikeyi önledi.

25. dakikada Cherry'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

26. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde topla buluşan Hajradinovic topu ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Koita net bir kafa vuruşu yaptı. Lung güçlükle çelse de topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

35. dakikada organize gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde İlhan'ın şutu Sapunaru'ya çarparak kornere gitti.

46. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kravets ceza yayı üzerinde bulunan Varela'ya çıkardı. Portekizli oyuncunun yerden sert şutunu kaleci Scuffet güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı topla buluşan Seifeld'in şutunda kaleci Lung gole izin vermedi..

74. dakikada Varela'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gyan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

79. dakikada Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Gyan meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-1

83. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına giren Kravets, kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top Scuffet'ten döndü.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru (Kucher dk. 70), Atila Turan (Gyan dk. 55), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin, Varela (Mensah dk. 78), Chery, Deniz Türüç, Kravets

Yedekler: Muammer, Levent, Bilal, Hakan, Adem, Mert, Sakıb

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadıku, İbrahim Hassan, Pavelka, Koita, Tarkan, İlhan Depe (Uğurcan dk. 68), Hajradinovic (Tobias Heintz dk. 84 ?), Seifeldin, Popov

Yedekler: Eray, Hasan Bilal, Çağtay, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Gyan (dk. 74 ve 79) (Kayserispor), Ben Youssef (dk. 26) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Pavelka (dk. 42) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sapunaru, Mensah, Lung, Deniz Türüç (Kayserispor), Pavelka, Seifeldin, Hajradinovic (Kasımpaşa)

Alparslan Ötüken - Erhan Kan