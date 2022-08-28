Kayserispor, Giresunspor önünde 3 puanı 3 golle aldı!

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Thiam'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
22. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Campanharo savunmanın arkasına derinlemesine pasını çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
36. dakikada topla buluşan Bajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
43. dakikada Onur'un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bajic arka direğe ortaladı. Topa yükselen Sainz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
55. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında ceza sahasına yükselen Mane kafayı vurdu. Defansa çarpan top az farkla kornere gitti.
56. dakikada savunmanın hatasından faydalanarak topla buluşan Onur'un ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
66. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sainz'in sert vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
72. dakikada Onur'un kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Gavranovic, topu kalecinin üzerinden aşırttı. 1 dakika önce oyuna giren Gavranovic, topla ilk buluşmasında farkı 2'ye çıkardı. 2-0
76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda köşeye giden topu kaleci Bilal kornere çelmeyi başardı.
87. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah, sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan'a pasını çıkardı. Çaprazda kaleci Onurcan ile karşı karşıya kalan Ramazan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Ackah dk. 77), Ramazan (Gökhan dk. 89 ?), Cardoso (Uzodimma dk. 89 ?), Mane (Mensah dk. 70), Thiam, İlhan (Gavranovic dk. 71)
Yedekler: Cenk, Hayrullah, Arif, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia (Mert dk. 89 ?), Murat (Rahmetullah dk. 79), Serginho (Erol dk. 83), Savicevic (Doğancan dk. 46), Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Talha, Piçinciol, Kadir, Furkan, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Onur (dk. 22), Gavranovic (dk. 72), Ramazan (dk. 87) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Perez, Alper (Giresunspor)
Turan Bulut - Mükremin Kaya - Yüksel Yıkılmaz