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Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı

Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı
Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı

Yukatel Kayserispor, geride kalan hafta mağlup ettiği Giresunspor'a karşı sahasında hiç kaybetmedi.

Ligin 4. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve müsabakayı 3-0 kazanan Yukatel Kayserispor, bundan önce Karadeniz ekibi ile sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı.

Deplasmanda oynadığı 3 maçı kazanamayan sarı kırmızılılar, sahasında ise rakibine puan dahi vermedi. Kayserispor, daha önce oynadığı 3 maçta 2-1, 3-2 ve 1-0'lık sonuçlar alarak kazanmıştı. Sarı kırmızılar, 4 maçta rakibine 9 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Kayserispor ile Giresunspor arasında Kayseri'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2022/2023 Kayserispor-Giresunspor 3-0
2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1
1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2
1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

Yüksel Yıkılmaz
 

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