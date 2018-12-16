Kayserispor, Hikmet Karaman ile çıkışa geçti!

Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında Kayserispor Kadir Has Stadyumu'nda Akhisarspor'u ağırladı. Hikmet Karaman ile 2. maçına çıkan Kayserispor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederken yeni teknik direktörü ile 2'de 2 yaptı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında Oleksandr Kucher kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'tn ortasında arka direkte Mensah topu altıpasa indirdi. Ön direğe yakın bölgede Chery'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

72. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serginho Mineiro'nun kafa vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

75. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Silvestre Varela ceza sahası içine ortasını yaptı. Asamoah Gyan güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-0

81. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Tiago Lopes'in pasıyla topla buluşan Bernard Mensah altıpasın yanından kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Dönen topu takip eden Tiago Lopes kontrolünü yapıp kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Fatih Öztürk bu topu kontrol etti.

86. dakikada Silvestre Varela'nın kısa pasıyla topla buluşan Tjaronn Chery ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak top kaleci Fatih Öztürk'ün kontrolünde kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Atila Turan, Kana Bıyık, Bilal (Varela dk. 60), Mensah, Chery, Deniz Türüç (Levent dk. 85 ?), Umut Bulut (Asamoah Gyan dk. 70)

Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Artem, Hakan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatihx , Versayeviç, Barbosa, Güray, Onur (Regattin dk. 65), Lopes, Sissoko, Pesqueira, Bokilax (Manu dk. 65), Sergio, Caner

Yedekler: Lukaç, Bora, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Larson

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Asamoah Gya (dk. 75) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Vrsajevic (Akhisarspor)

Alparslan Ötüken