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Kayserispor ile Adana Demir yenişemiyor

Kayserispor ile Adana Demir yenişemiyor
Kayserispor ile Adana Demir yenişemiyor

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 8 kez karşılaştı. İki ekip, birbirine üstünlük kurmayı başaramadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek. Pazar günü oynanacak maç öncesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar oynadıkları 8 maçta birbirine üstünlük kuramadı. İki takım arasında oynanan 8 maçta Kayserispor ile Adana Demirspor 2'şer kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. Kayserispor bu 8 maçta rakibine 5 gol atarken, Adana Demirspor da 5 gol attı. İki takım arasındaki 2 maç 0-0, 2 maç 1-1, 2 maç 1-0 biterken 2 maçta da 2-0'lık sonuç vardı.

İki takım arasında oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

  • 1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0
  • 1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0
  • 1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0
  • 1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
  • 1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0
  • 1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0
  • 2021/2022 Adana Demirspor-Kayserispor 1-1
  • 2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1

Yüksel Yıkılmaz
 

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