Kayserispor ile Gaziantep 4. randevuda

Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. Oynanan bu maçlarda 1 kez beraberlik olurken 2 kez de Gaziantep FK kazanan taraf oldu. Kayserispor'un rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu müsabakalarda Kayserispor 2 kez gol sevinci yaşarken, Gaziantep FK 6 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019-2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1

2019-2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0

2020-2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

Yüksel Yıkılmaz

