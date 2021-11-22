Kayserispor ile Göztepe yenişemedi

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sol çaprazda topla buluşan Kemen, ceza sahasına yaklaştığı anda şutunu çekti, top yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Soner, önünü boşaltarak şutunu çekti. Uzak direğe giden top, az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta Campanharo arka direğe ortasını açtı. Topu iyi takip eden İlhan'ın gelişine vuruşunda iki direğe de çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı takip eden İlhan, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan'ın ortasına yükselen Arslanagic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

66. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan İlhan, ceza sahası dışında kaleciyi geçerek şutunu çekti ancak yavaşlayan topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

72. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tijanij kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tijanij'in müsait pozisyondaki şutunu kaleci Lung ayaklarıyla çıkardı, dönen topu önünde bulan Murat'ın şutunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berkan, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Ceza sahası içerisinde yükselen Arslanagic, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol, VAR'ın uyarısıyla geçerli sayıldı. 1-1

90. dakikada Kemen'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

90+7. dakikada kazanılan serbest vuruşta Campanharo topu ceza sahasına doldurdu. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökhan'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfancan son anda topu çelmeyi başardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Mane (Mustafa dk. 59), Kemen, Thiam, İlhan (Gökhan dk. 87 ?)

Yedekler: Bilal, Attamah, Emre Demir, Ramazan, Mehmet Eray, Talha, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfancan, Arslanagic, Atınç, Atakan (Romero dk. 89 ?), Murat (Beykan dk. 75), Nwobodo, Soner, Berkan, Halil (Baku dk. 75), Ndiaye (Jahovic dk. 64), Lourency (Tijanij dk. 64)

Yedekler: Arda, Ege, İdeye, Yusuf, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: İlhan (dk. 32) (Yukatel Kayserispor), Arslanagic (dk. 83) (Göztepe)

Sarı Kartlar: İlhan, Carole, İbrahim, Lung (Yukatel Kayserispor), Berkan, Jahovic (Göztepe)