İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Kanga'yı transfer etti

Kayserispor Kanga'yı transfer etti
Kayserispor Kanga'yı transfer etti

Kayserispor, forvet futbolcusu Wilfried Kanga ile anlaştı.

Süper Lig'deki ilk maçına bugün sahasında Kasımpaşa ile çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu transfer etti. Hes Kablo Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki forvet futbolcusu Wilfried Kanga, bugün sabah saatlerinde Kayseri'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Kanga, sarı-kırmızılı takımda 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers ile ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında. Hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Çiğ et yemiyor yalnız" cümleleri ile transferi duyurdu.

Yüksel Yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.