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Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar: 'Çok mutluyuz'

Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar: 'Çok mutluyuz'
Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar: 'Çok mutluyuz'

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, Kasımpaşa maçını kazandıkları için mutlu oldukları söyledi.

Süper Lig'in 1.haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapan Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülüyor.

Yeni sezonda takımın birinci kaptanlığına getirilen Hasan Hüseyin Acar, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hes Kablo Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Harika bir performans gösterdik. İyi oynamasak bile herkes bir biri için savaştı, koştu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Yüksel Yıkılmaz

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