Kayserispor kupada turladı

Maçtan dakikalar

29. dakikada Sağ kanattan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Ramazan Civelek'in kafa vuruşunu kaleci Ubeyd kornere çeldi.

45+1. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

70. dakikada Emrah Başsan'ın sağ taraftan ortasında ceza alanı içerisinde Gökhan Sazdağı'nın ön direkteki kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

76. dakikada Campanharo'nun ara pasında Onur Bulut son çizgiye inip yerden ortasını yaptı. Altı pas üzerinde Mustafa Pektemek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Anthony Uzodimma (Lionel Carole dk. 46), Dimitrios Kolovetsios, Miguel Cardoso, Olivier Kemen (Gökhan Sazdağı dk.61), Bernard Mensah (Emrah Başsan dk. 61), Gustavo Campanharo, Ramazan Civelek (Ali Karimi dk. 80 ?), Mario Gavranovic (Carlos Mane dk. 80 ?), Mustafa Pektemek

Yedekler: İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Arif Kocaman Yaw Ackah Abdulkadir Taşdan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gençlerbirliği: Ubeyd Adıyaman, Mert Kula, Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Ataberk Gök (Seyit Kahya dk. 83 ?), Belyaev, Aksel Aktaş (Mert Kabasakal dk. 68), Kağan Özkan (Eralp Aydın dk. 68), Hüseyin Kağıtçı, Gökhan Altıparmak (Baran Başyiğit dk. 59)

Yedekler: Ahmet Köyünü, Göktuğ Erdem,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Gökhan Sazdağı (dk. 70), Mustafa Pektemek (dk. 76) (Kayserispor)

Yüksel Yıkılmaz





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